Воронеж, 11 апреля, 2024, 11:01 — ИА Регнум. На территории Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников. Силы противовоздушной обороны (ПВО) наготове, сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Евгений Биятов/РИА Новости

«Внимание. Уважаемые воронежцы. На территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове. Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России», — написал глава области в Telegram-канале.

Как передавало ИА Регнум, 11 апреля около 09:00 мск российские средства ПВО сбили украинский беспилотник над территорией Брянской области.

Вместе с тем в ночь на 11 апреля губернатор Липецкой области Игорь Артамонов предупредил о введении в регионе режима воздушной опасности.

12 вражеских беспилотников, направленных для совершения атак на территории России, были перехвачены средствами ПВО ночью 11 апреля. По данным Минобороны РФ, по три БПЛА уничтожены над Курской и Тамбовской областями, по два — над Белгородской областью и Мордовией, по одному — над Брянской и Липецкой областями.