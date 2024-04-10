Липецк, 11 апреля, 2024, 02:08 — ИА Регнум. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов предупредил о введении в регионе режима воздушной опасности в ночь на 11 апреля.

Липецкаяобласть.рф Администрация Липецкой области

«Все силы и средства приведены в повышенную готовность. Вводится режим воздушной опасности», — написал в Telegram-канале Артамонов.

Как сообщало ИА Регнум, беспилотник самолётного типа обнаружили и подавили средствами радиоэлектронной борьбы в Краснинском районе Липецкой области 7 апреля.

На территории Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников.

7 апреля губернатор Курской области Роман Старовойт объявил опасность воздушной атаки на территории Курска. Глава региона уточнил, что силы и средства противовоздушной обороны привели в готовность для отражения возможной атаки.

На Украине в ночь с 10 на 11 апреля в некоторых районах Одессы после взрывов пропало электричество.

Вечером 10 апреля в Одессе прогремел взрыв. Местные власти не комментировали произошедшее.