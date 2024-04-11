Москва, 11 апреля, 2024, 09:58 — ИА Регнум. Российские средства ПВО сбили украинский беспилотник над территорией Брянской области, сообщили 11 апреля в Министерстве обороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум

В российском оборонном ведомстве отметили, что около 09:00 мск была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории России.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области», — сообщили в Минобороны.

Как передавало ИА Регнум, 12 вражеских беспилотников, направленных для совершения атак на территории России, были перехвачены средствами ПВО ночью 11 апреля. По данным Минобороны РФ, по три БПЛА уничтожены над Курской и Тамбовской областями, по два — над Белгородской областью и Мордовией, по одному — над Брянской и Липецкой областями.

Вечером 7 апреля ВСУ также попытались атаковать территорию Брянской области. Российские средства ПВО уничтожили один украинский беспилотник в 20:00 мск.