Москва, 11 апреля, 2024, 07:36 — ИА Регнум. В ночь с 10 на 11 апреля были пресечены 12 попыток киевского режима совершить террористическую атаку на территории России. Подробности сообщили в Минобороны.

Иван Шилов ИА Регнум Беспилотник ВСУ

По информации российского ведомства, силами противовоздушной обороны было перехвачено и уничтожено 12 беспилотников самолётного типа над Курской (три), Тамбовской (три), Белгородской (два), Брянской (один), Липецкой (один) областями и Мордовией (два).

Как сообщало ИА Регнум, военная полиция 58-й гвардейской общевойсковой армии перехватила украинский беспилотник, начинённый взрывчаткой. Тем самым были предотвращены возможные теракты и диверсии на территории Запорожской области. Об этом рассказал командир инженерно-сапёрного взвода батальона военной полиции с позывным Ангел.

В Курской области ночью 11 апреля российские бойцы поразили три дрона самолётного типа. Пострадавших и разрушений, по предварительной информации, нет.

ВСУ 10 апреля сбросили с беспилотника взрывное устройство на гражданский автомобиль в селе Апанасовка Кореневского района Курской области. В результате атаки погибли три человека, из них двое — дети.

Ночью 11 апреля беспилотник упал на строящееся здание Центральной районной больницы в селе Доброе Липецкой области. Обошлось без жертв. После падения БПЛА на возводимый терапевтический корпус начался пожар на площади 4 кв. м. Огонь потушили. Пострадали внешняя отделка здания и окна.