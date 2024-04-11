Москва, 11 апреля, 2024, 03:50 — ИА Регнум. Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов прокомментировал призыв главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля к России вывести войска с Запорожской атомной электростанции.

Иван Шилов ИА REGNUM Запорожская АЭС

По информации «РИА Новости», Рогов осудил Борреля, назвав его высказывание циничным, а его самого — мерзавцем.

«Боррель — циничный мерзавец и негодяй, который, с одной стороны, осуждает атаки украинских дронов на Запорожскую АЭС, но не называет их украинскими, а с другой — предлагает России отдать атомную станцию в руки боевиков, занимающихся ядерным терроризмом», — высказал своё мнение общественник Владимир Рогов.

Как сообщало ИА Регнум, атаки дронов на ЗАЭС увеличивают риск опасного ядерного инцидента, заявил 9 апреля Жозеп Боррель в сети X, призвав Россию «вывести войска с Запорожской АЭС».

Инспекторы МАГАТЭ, находившиеся на территории АЭС в момент удара, впервые с 2022 года подтвердили атаку и сообщили о трёх попаданиях в конструкцию защитной оболочки главного реактора.

Москва поднимет вопрос атаки ВСУ на Запорожскую АЭС на одном из следующих заседаний Совета Безопасности ООН по Украине, заявил постпред России при всемирной организации Василий Небензя. Он добавил, что Россия призывает мировое сообщество осудить эти безответственные и крайне опасные действия.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что обстрелы ЗАЭС со стороны украинских военных являются очень опасной провокацией, которая может иметь плохие последствия.