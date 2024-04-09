Брюссель, 9 апреля, 2024, 18:59 — ИА Регнум. Атаки дронов на Запорожскую АЭС увеличивают риск опасного ядерного инцидента. Об этом 9 апреля заявил глава дипломатической службы ЕС Жозеп Боррель в сети X.

Иван Шилов ИА Регнум

«Безрассудная атака дронов на ЗАЭС увеличивает риск опасного ядерного инцидента. Такие нападения должны прекратиться», — написал Боррель.

Как передавало ИА Регнум, 7 апреля «Росатом» заявил о беспрецедентной серии атак на ЗАЭС, совершённой украинскими военными. Эти действия создали прямую угрозу безопасности станции. В результате ударов украинских БПЛА трое сотрудников станции получили ранения, критических повреждений не было.

Инспекторы МАГАТЭ, находившиеся на территории АЭС в момент удара, впервые с 2022 года подтвердили атаку и сообщили о трёх попаданиях в конструкцию защитной оболочки главного реактора. Глава агентства Рафаэль Гросси назвал атаку безрассудной, подчеркнув, что удары по объекту серьёзно повышают риск ядерной аварии и должны быть немедленно прекращены. ЗАЭС была близка к ядерной аварии, сказал он.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала кураторов киевского режима остановить удары по станции, подчеркнув, что такие атаки являются актами ядерного терроризма.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь отметил, что обстрелы ЗАЭС со стороны украинских военных являются очень опасной провокацией, которая может иметь очень плохие последствия.

Москва поднимет вопрос атаки ВСУ на Запорожскую АЭС на одном из следующих заседаний Совета Безопасности ООН по Украине, заявил постпред России при всемирной организации Василий Небензя. Он добавил, что Россия призывает мировое сообщество осудить эти безответственные и крайне опасные действия.