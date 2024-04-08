Нью-Йорк, США, 8 апреля, 2024, 19:15 — ИА Регнум. Москва поднимет вопрос атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Запорожскую АЭС на одном из следующих заседаний Совета Безопасности ООН по Украине, заявил 8 апреля постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя.

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«На одной из предстоящих встреч, встреч по Украине, мы поднимем этот вопрос», — сказал он, отвечая на вопросы журналистов.

Он добавил, что Россия призывает мировое сообщество осудить эти безответственные и крайне опасные действия. По его словам, западные страны, поставляя Киеву оружие и боеприпасы, должны нести ответственность за безрассудные действия украинских властей.

Как передавало ИА Регнум, 7 апреля Росатом сообщил о беспрецедентной атаке дронов ВСУ на Запорожскую АЭС. Удары создали реальную угрозу безопасности ЗАЭС, отметила пресс-служба компании. Один из дронов атаковал купол шестого энергоблока станции. Критических повреждений объект не получил, радиационный фон на станции не изменился, ранения получили трое сотрудников.

В министерстве обороны Украины заявили о непричастности к ударам по ЗАЭС. В ответ на это официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала кураторов киевского режима остановить удары по станции, подчеркнув, что такие атаки являются актами ядерного терроризма.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что обстрелы Запорожской АЭС со стороны украинских военных являются очень опасной провокацией, которая может иметь очень плохие последствия.

Вина за удары по ЗАЭС, а также за их последствия в полной мере ложится на помогающие Киеву страны, заявило Министерство иностранных дел России.