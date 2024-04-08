Москва, 8 апреля, 2024, 14:25 — ИА Регнум. Обстрелы Запорожской АЭС (ЗАЭС) со стороны ВСУ являются очень опасной провокацией, которая может иметь очень плохие последствия, заявил 8 апреля журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Dmitry Grigoriev/Global Look Press

Киевский режим продолжает свою террористическую активность, отметил Песков.

«Это очень опасная провокация. Сотрудники МАГАТЭ, которые находятся на месте, имели возможность засвидетельствовать эти атаки, поэтому это очень опасная, имеющая очень плохие и негативные последствия в перспективе практика», — сказал пресс-секретарь президента.

Как передавало ИА Регнум, 7 апреля «Росатом» сообщил о беспрецедентной атаке дронов ВСУ на Запорожскую АЭС. Трое сотрудников станции получили ранения. Удары создали реальную угрозу безопасности ЗАЭС, отметила пресс-служба компании. Один из дронов атаковал купол шестого энергоблока станции. Критических повреждений объект не получил, радиационный фон не изменился.

Инспекторы МАГАТЭ, находившиеся на территории АЭС в момент нанесения удара, впервые с 2022 года подтвердили атаку и сообщили о трёх попаданиях в конструкцию защитной оболочки главного реактора станции. Глава агентства Рафаэль Гросси назвал атаку на ЗАЭС безрассудной и подчеркнул, что удары по объекту серьёзно повышают риск ядерной аварии и должны быть немедленно прекращены.

В минобороны Украины заявили о непричастности к ударам по ЗАЭС. Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала кураторов киевского режима остановить удары по станции, подчеркнув, что такие атаки являются актами ядерного терроризма.