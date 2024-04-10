Москва, 11 апреля, 2024, 01:28 — ИА Регнум. Майор из пресс-центра Минобороны России Евгений Половодов погиб 10 апреля при обстреле журналистов «Вести Луганск» (филиал ВГТРК) на кременском направлении в Луганской Народной Республике. Об этом сообщили в программе «Вести» на телеканале «Россия 1».

Телеканал «Звезда» Евгений Половодов

Съёмочная группа «Вести Луганск» попала под обстрел украинских боевиков. Оператор Денис Шум и корреспондент Артём Юндас получили ранение и контузию. Сопровождающий их офицер, 33-летний Евгений Половодов, погиб.

«За плечами Евгения Половодова сотни прекрасных репортажей о буднях Вооруженных сил России, в том числе из горячих точек — в 2021 году он выполнял специальные задачи по освещению деятельности ВС РФ в САР», — написали коллеги Половодова с телеканала «Звезда».

С первых дней СВО он находился «за лентой», организовывал работу журналистов в составе пресс-центра группировки «Запад». Отмечается, что Половодов подготовил более 200 уникальных репортажей и сюжетов о подвигах российских бойцов.

Евгений Половодов родом из Братска Иркутской области. Окончил Воронежский государственный университет по специальности «специалист по связям с общественностью». С 2015 года он служил, был офицером подразделения информационного обеспечения в Воронеже.

Евгений Половодов награждён медалью Суворова.

У майора остались мать, жена и сын.

Как сообщало ИА Регнум, 10 апреля журналисты съёмочной группы «Вести Луганск» пострадали при обстреле во время съёмок — они попали под огонь ствольной артиллерии киевских боевиков. По журналистам выпустили три снаряда, а потом пытались добить уже раненых репортёров с использованием беспилотника.

Двое журналистов находятся в стабильном состоянии, им оказали первую помощь на месте.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Россия расценивает атаку ВСУ на журналистов ВГТРК как преступную акцию режима Владимира Зеленского, который считает журналистов приоритетными целями. Она напомнила, что ВСУ и ранее неоднократно атаковали журналистов с применением всевозможных средств поражения.

Следственный комитет России будет расследовать данное преступление, сообщила пресс-служба ведомства.

В марте 2024 года МИД РФ передал руководителям киевского режима требование об аресте и дальнейшей выдаче причастных к терактам на территории РФ, в том числе главы СБУ Василия Малюка. Россия выявила причастность Украины к ряду терактов, в том числе к убийствам Дугиной и Татарского, покушению на убийство писателя Захара Прилепина, попытке подрыва Крымского моста и другим, заявил МИД.