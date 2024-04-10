Берн, 10 апреля, 2024, 20:15 — ИА Регнум. Конференция по ситуации на Украине, которую планируется провести в швейцарском Бюргенштоке в июне этого года, в отсутствие России превратится в очередной раунд бесплодных консультаций, заявили в российском посольстве в Швейцарии.

Иван Шилов ИА Регнум

«Швейцарские власти не направляли России приглашения на конференцию в Бюргенштоке», — приводит ТАСС слова представители дипмиссии.

Вместе с тем, по заявлению посольства, данная конференция является неприемлемой для России, так как с помощью этих переговоров продавливается «нежизнеспособная формула мира», которая стала набором ультиматумов для Москвы и не учитывает интересы национальной безопасности российской стороны.

В дипмиссии отметили, что в отсутствие России конференция станет очередным раундом бесплодных консультаций, и подчеркнули, что Россия не примет приглашение, даже если получит его.

Как передавало ИА Регнум, 10 апреля глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что конференция по Украине, которая состоится в июне 2024 года в Швейцарии, пройдёт без участия России, но в ходе мероприятия можно договориться о том, когда и как привлечь Москву к этому процессу. Россия «рано или поздно» должна принять участие в мирных переговорах, подчеркнул Кассис.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что Россия не будет участвовать в конференции в Швейцарии, даже если получит приглашение. Проведение форума в предложенном формате лишено смысла, поскольку его предполагается посвятить продвижению ультимативной «формулы (главы киевского режима Владимира. — Прим. ред.) Зеленского», сказала она. К тому же Швейцария не может служить площадкой для миротворческого саммита — это предполагает нейтральный статус, который Швейцария уже утратила, отметила представитель МИД РФ.

10 апреля Захарова заявила, что за инициативой Швейцарии о встрече по Украине стоят представители Демократической партии США, которым нужно поддержать проект «Украина» на плаву.

Кремль и МИД ранее неоднократно отмечали, что Россия готова к мирному урегулированию ситуации на Украине при условии выполнения всех требований, поставленных перед началом СВО, и при условии признания новых территориальных реалий — возвращения четырёх регионов в состав России в 2022 году, подчёркивая, что в ином случае СВО будет продолжена.