Москва, 10 апреля, 2024, 14:15 — ИА Регнум. Вооружённые силы России в ходе проведения специальной военной операции поразили в зоне СВО два цеха сборки беспилотников ВСУ, сообщило 10 апреля Министерство обороны.

Иван Шилов ИА Регнум

Кроме того, были поражены объект подготовки и запуска безэкипажных катеров, а также 172 беспилотных летательных аппарата, сообщил на брифинге Минобороны официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации уничтожены (…) два цеха сборки беспилотных летательных аппаратов, объект подготовки и запуска безэкипажных катеров», — сказал Конашенков.

Как передавало ИА Регнум, также 10 апреля Минобороны сообщило, что ВС РФ в минувшие сутки заняли более выгодные рубежи на донецком направлении и улучшили тактическое положение на авдеевском направлении. Потери противника на двух указанных направлениях составили до 755 военных. Кроме того, в зоне СВО была уничтожена база ВСУ с 32 гаубицами Д-20. За сутки средства ПВО РФ сбили три авиабомбы Hammer.

8 апреля Министерство сообщало, что ВС РФ в ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам нефтегазовой отрасли России наносят удары высокоточным оружием большой дальности по предприятиям ВПК Украины, в том числе по цехам по производству вооружения и беспилотников и объектам энергетики, обеспечивающим военно-промышленный комплекс киевского режима.