Москва, 10 апреля, 2024, 14:17 — ИА Регнум. Российские средства ПВО за прошедшие сутки сбили более 170 украинских беспилотников и три авиабомбы Hammer, сообщил 10 апреля официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Евгений Биятов/РИА Новости

«Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты 172 украинских беспилотных летательных аппарата», — сказал он на брифинге.

Кроме того, средства ПВО сбили три авиационные управляемые бомбы Hammer производства Франции и два реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и «Ураган».

Всего с начала СВО было уничтожено 583 самолёта, 270 вертолётов, 20 089 БПЛА, 499 зенитных ракетных комплексов, 15 741 танк и другие боевые бронированные машины, а также 1266 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8802 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 20 852 единицы специальной военной автомобильной техники.

Как передавало ИА Регнум, 9 апреля Конашенков заявил, что российские средства ПВО за сутки сбили более 230 украинских беспилотников, а также противокорабельную ракету «Нептун» и пять снарядов РСЗО Himars. Кроме того, оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ уничтожена радиолокационная станция, нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 131 районе.