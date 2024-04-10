Москва, 10 апреля, 2024, 14:11 — ИА Регнум. Вооружённые силы России в ходе проведения специальной военной операции уничтожили базу ВСУ с 32 гаубицами Д-20, сообщил 10 апреля на брифинге Минобороны официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Станислав Красильников /РИА Новости

«Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации уничтожена база хранения вооружения и боеприпасов ВСУ с находившимися тридцатью двумя 152-мм гаубицами Д-20», — сказал Конашенков.

Как передавало ИА Регнум, также 10 апреля Минобороны сообщило, что ВС РФ в минувшие сутки заняли более выгодные рубежи на донецком направлении и улучшили тактическое положение на авдеевском направлении. Потери противника на двух указанных направлениях составили до 755 военных.

Кроме того, в зоне СВО были поражены два цеха сборки беспилотников ВСУ и объект подготовки и запуска безэкипажных катеров противника. За сутки средства ПВО РФ сбили 172 беспилотника ВСУ и три авиабомбы Hammer.

7 апреля Конашенков сообщал, что Вооружённые силы России уничтожили склад безэкипажных катеров украинской армии, переданных Киеву странами — членами НАТО. Также были уничтожены две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300 и радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18.