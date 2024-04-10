Москва, 10 апреля, 2024, 12:40 — ИА Регнум. Вопрос об атаках киевского режима на Запорожскую АЭС будет поднят в ходе брифинга Совета Безопасности ООН, заявила 10 апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова.

РИА Новости/Павел Лисицын Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре

«Россия подняла вопрос об атаках киевского режима против Запорожской АЭС как на площадке МАГАТЭ, так и в Совете Безопасности ООН», — сказала дипломат на брифинге.

Захарова также добавила, что Москва призвала руководство МАГАТЭ «дать прямые, без каких-либо уловок, увиливаний, инсинуаций оценки преступных действий» киевского режима.

«Вопрос об украинских атаках на станцию будет также поставлен в ходе брифинга Совбеза ООН», — заключила она.

Как передавало ИА Регнум, 7 апреля госкорпорация «Росатом» заявила о беспрецедентной атаке дронов ВСУ на Запорожскую АЭС. В компании подчеркнули, что удары создали реальную угрозу безопасности станции. Один из беспилотников атаковал купол шестого энергоблока станции. Критических повреждений объект не получил, радиационный фон на ЗАЭС не изменился.

Ещё один удар по станции был нанесён 9 апреля — украинский беспилотник атаковал корпус учебного центра ЗАЭС. Атака произошла через несколько минут после того, как инспекторы МАГАТЭ проехали мимо здания центра.

Официальный представитель МИД Мария Захарова призвала кураторов киевского режима остановить удары по станции, подчеркнув, что такие атаки являются актами ядерного терроризма.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь отметил, что обстрелы ЗАЭС со стороны украинских военных являются очень опасной провокацией, которая может иметь очень плохие последствия.

Москва поднимет вопрос атаки ВСУ на ЗАЭС на одном из следующих заседаний Совета Безопасности ООН по Украине, заверил постпред России при всемирной организации Василий Небензя.