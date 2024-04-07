Энергодар, Запорожская область, 7 апреля, 2024, 21:00 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала атаку ВСУ на Запорожскую атомную электростанцию. Дипломат призвала кураторов киевского режима остановить атаки, отметив, что они вряд ли отдают себе отчёт, что их подопечные совершают акт ядерного терроризма.

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«Сколько ещё раз ВСУ должны обстрелять ЗАЭС, чтобы Запад и выкормленное им чудовище Зеленский прекратили повторять этот смертельный номер своего кровавого шапито?» — написала дипломат в Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, 7 апреля беспилотники ВСУ атаковали ЗАЭС в районе столовой спустя 20 минут после планового обхода территории экспертами МАГАТЭ, в результате чего получил повреждения разгружавший продукты грузовой автомобиль. Позднее ещё два беспилотника атаковали район грузового порта станции и купол шестого энергоблока. Критических повреждений строение не получило, радиационный фон не изменился.

Позднее корпорация «Росатом» заявила о прямой угрозе безопасности станции. Вследствие беспрецедентных атак дронов ранения получили трое сотрудников.

За день до произошедших атак глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил, что атаки ВСУ на станцию связаны с отчаянием главы киевского режима Владимира Зеленского, который, по его мнению, намерен с помощью ядерного терроризма вызвать в мире резонанс и привлечь к Киеву внимание.

Запорожская АЭС с октября 2022 года находится под управлением АО «Росэнергоатом». Атомная станция расположена вблизи Энергодара на берегу Каховского водохранилища и состоит из шести энергоблоков. С марта 2022 года ЗАЭС находится под обстрелами ВСУ.