Энергодар, Запорожская область, 9 апреля, 2024, 16:56 — ИА Регнум. Представители мониторинговой миссии МАГАТЭ проехали мимо здания учебно-тренировочного центра на Запорожской АЭС всего за несколько минут до того, как его атаковал украинский дрон. Об этом сообщила 9 апреля директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина.

Константин Михальчевский/РИА Новости

Ранее на АЭС сообщили, что дрон ВСУ атаковал крышу одного из корпусов, в котором находится единственный в мире полномасштабный тренажёр реакторного зала. Пострадавших не было.

«Атака ВСУ произошла через десять минут после того, как мимо учебно-тренировочного центра проехали сотрудники МАГАТЭ, которые возвращались с планового мероприятия по посещению внешней лаборатории радиационного мониторинга», — сказала Яшина «РИА Новости».

Она пояснила, что сотрудники атомной станции проходят в этом корпусе обучение и отрабатывают технологические операции. При атаке дрона они не пострадали, оборудование не получило повреждений.

Как сообщало ИА Регнум, 9 апреля первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко посетил ЗАЭС и провёл совещание о текущем состоянии станции и обеспечении её ядерной безопасности. Обсуждались в том числе вопросы атак ВСУ на станцию с применением беспилотников.

7 апреля «Росатом» заявил о беспрецедентной серии атак на ЗАЭС, совершённой украинскими военными. Эти действия создали прямую угрозу безопасности станции. В результате ударов украинских БПЛА трое сотрудников станции получили ранения, критических повреждений не было.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США и Британия, снабжающие ВСУ беспилотниками, стоят за атаками на Запорожскую АЭС и спонсируют ядерный терроризм Киева. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси признал, что ЗАЭС была близка к ядерной аварии во время атаки украинских беспилотников.