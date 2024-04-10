Лондон, 10 апреля, 2024, 07:42 — ИА Регнум. Если Тегеран решится на месть за убийство своего генерала израильскими военными, то Тель-Авив готов ответить ударом по ядерным объектам Ирана. Об этом написала британская газета The Sun со ссылкой на источники в западных силовых структурах.

Иван Шилов ИА Регнум Атака на консульство Ирана в Дамаске, Израиль

Ответные действия Израиля могут привести к непредсказуемым последствиям для всего Ближневосточного региона, подчеркнули авторы.

Как сообщало ИА Регнум, 1 апреля Израиль нанёс ракетный удар, который разрушил здание консульства Ирана в Дамаске. Утверждалось, что на проспекте Меззе в сирийском городе пострадало здание, находящееся рядом с иранским консульством. В результате удара погиб один из лидеров Корпуса стражей Исламской революции Ирана Мохаммад Реза Захеди.

Иранское информационное агентство Tasnim со ссылкой на своего корреспондента в Дамаске 1 апреля сообщило, что в результате авиаудара Израиля по консульству погибли пять человек, 12 получили ранения.

Президент Ирана Ибрагим Раиси 2 апреля пообещал ответить на удар Израиля по консульству в Дамаске. Он осудил действия израильских военных, назвав их «бесчеловечным» нападением и явным нарушением международного права.

Центральное разведывательное управление США 3 апреля заявило, что Иран собирается нанести удар по Израилю в течение 48 часов. По данным портала Voxnews, иранские силы хотели применить для своего удара сотни беспилотных летательных аппаратов и ракет. Израиль в связи с этой опасностью перевёл войска в состояние боевой готовности.

В Министерстве иностранных дел России решительно осудили удар Тель-Авива по консульству Ирана в Дамаске. Москва настоятельно призывала израильскую сторону отказаться от провокационных силовых акций в Сирии и других соседних с этой республикой странах. В российском ведомстве потребовали от Израиля прекратить агрессивные действия.