Тель-Авив, Израиль, 4 апреля, 2024, 02:19 — ИА Регнум. Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США заявило, что Иран собирается нанести удар по Израилю в течение 48 часов, сообщил 3 апреля Telegram-канал Israelinfo.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

Так Тегеран намерен ответить израильской стороне на авиаудар по иранскому консульству в Дамаске. ЦРУ, эксперты и бывшие официальные лица США опасаются, что действия Ирана могут привести к эскалации ситуации на Ближнем Востоке.

Портал Voxnews в свою очередь отмечает, что иранские силы хотят применить для своего удара сотни беспилотных летательных аппаратов и ракет. Израиль в связи с этой опасностью перевёл свои войска в состояние боевой готовности.

На этом фоне в регионе наблюдаются проблемы с приёмом сигнала от спутников GPS.

Как сообщало ИА Регнум, 1 апреля израильская авиация нанесла ракетный удар по генеральному консульству Ирана в Дамаске. Среди жертв атаки оказались семеро представителей Корпуса стражей Исламской революции (КСИР).

Двое погибших — Мохаммад Реза Захеди и Мохаммад Хади Хаджи — являлись генералами этого военного формирования. 3 апреля заместитель постоянного представителя Ирана при ООН Захра Эршади уточнила, что точное число жертв авиаудара по консульству остаётся неизвестным, поскольку здание полностью разрушено.

После случившегося Министерство иностранных дел РФ Читайте также: решительно осудило эту атаку. В ведомстве также призвали Израиль отказаться от каких-либо провокационных силовых акций.

МИД Ирана в свою очередь предупредил, что Тегеран оставляет за собой право принять контрмеры и ответить на атаку.