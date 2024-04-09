Вашингтон, 10 апреля, 2024, 01:47 — ИА Регнум. В Госдепартаменте США, высказывая «угрозы» в адрес российской нефтегазовой отрасли, включая «Арктик СПГ-2», занимаются «банальным торгашеством», стремясь подсадить своих союзников и страны глобального Юга на собственное, куда более дорогое топливо. Такое мнение журналистам высказал посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Neftegaz.ru Арктик СПГ — 2

Дипломат подчеркнул, что власти США делают всё возможное для сокращения доходов бюджета РФ и лишь на словах ратуют за «энергонезависимость сателлитов».

«В действительности США пытаются обеспечить конкурентные преимущества для собственных производителей. Речь идёт о банальном торгашестве, помноженном на неоколониальные устремления», — заключил Анатолий Антонов.

Как сообщало ИА Регнум, действия США против проекта «Арктик СПГ-2» разрушают мировую энергетическую безопасность, заявила в декабре 2023 года официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Западные СМИ заявляли о том, что власти США намерены «убить» проект «Арктик СПГ-2», чтобы не дать России стать самым крупным поставщиком сжиженного природного газа в мире. Из-за санкций против проекта по производству СПГ РФ может потерять 4% рынка планеты. Помощник госсекретаря США Джеффри Пайетт заявил, что, помимо санкций, США также пытаются влиять на те государства, которые «исторически зависимы от ресурсов России». Он отметил — в Вашингтоне довольны результатом своей работы.

25 декабря стало известно, что четыре иностранных акционера заморозили участие в проекте «Арктик СПГ-2». Это две копании из Японии, по одной из Китая и Франции. Приостановка означает, что в это время партнёры не будут выделять деньги на проект. Также они не дают гарантии выкупа планируемого к добыче топлива.

Удары военнослужащих киевского режима по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) могут негативно повлиять на весь мировой топливно-энергетический комплекс. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин, комментируя на слушаниях в комитете по делам вооружённых сил Сената Конгресса обстрелы российских НПЗ Украиной.