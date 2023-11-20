Вашингтон, 20 ноября, 2023, 16:07 — ИА Регнум. Власти США намерены помешать России стать крупнейшим поставщиком сжиженного природного газа (СПГ) в мире, уничтожив новыми санкциями проект «Арктик СПГ 2», передаёт 20 ноября «РИА Новости» со ссылкой на СМИ США.

Станислав Красильников/ТАСС

«Наша цель — убить этот проект. Чтобы её достичь, мы вводим санкции, а также взаимодействуем с нашими партнёрами по G7», — сказал ранее помощник госсекретаря США Джеффри Пайетт на заседании комитета сената страны по иностранным делам.

Чиновник отметил, что США ведут работу ведут со странами, «исторически зависимыми» от российских ресурсов. В Вашингтоне довольны результатами, уже достигнутыми на европейском направлении, и сместили акценты на другие регионы, добавил он.

«Штаты безнаказанно вытеснили российский трубопроводный газ с большей части европейского рынка откровенно преступными методами и решили, что им всё под силу», — сказал агентству замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

При этом и целый ряд западных экспертов считают, что препятствование работе «Арктик СПГ 2» может вызвать сбои на глобальных энергетических рынках, цитирует агентство обозревателей Financial Times. Реализация проекта может обеспечить России до 4% мирового рынка СПГ, сказано также в публикации.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в июле 2023 года президент России Владимир Путин дал старт отправке по Северному морскому пути первой технологической линии сжижения газа для завода «Арктик СПГ 2» к месту эксплуатации на Гыданский полуостров.

В мае 2023 года генеральный консул России в Саппоро Сергей Марин заявил, что Япония за счёт проекта «Арктик СПГ 2» может уже в ближайшие три года нарастить поставки российского сжиженного природного газа на 2 млн тонн в год. С марта 2022 года Япония заморозила новые инвестиции в этот проект из-за финансовых санкций, но сам проект работает, напомнил Марин.