Вашингтон, 9 апреля, 2024, 18:40 — ИА Регнум. Удары военнослужащих киевского режима по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) могут негативно повлиять на весь мировой топливно-энергетический комплекс. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин, комментируя на слушаниях в комитете по делам вооружённых сил Сената Конгресса обстрелы российских НПЗ Украиной.

(сс) DLR German Aerospace Center

«Безусловно, эти атаки могут привести к эффекту домино в глобальной ситуации в сфере энергетики. И, откровенно говоря, думаю, Украине лучше наносить удары по тактическим и оперативным целям, которые могут прямым образом влиять на текущие боевые действия», — рассказал Остин.

Как сообщало ИА Регнум, утром 2 апреля украинский беспилотник пытался осуществить атаку на нефтеперерабатывающий завод «Танеко» в Нижнекамске. Как заявил мэр города Рамиль Муллин, система радиоэлектронной борьбы перехватила дрон самолётного типа. Он не взорвался, сработала система РЭБ. По его словам, на предприятии возгорания не произошло, также нет разрушений и пострадавших.

В этот же день госсекретарь США Энтони Блинкен, комментируя украинские удары по НПЗ в России, заявил, что Вашингтон их не поддерживает.

Однако вслед за этим заявлением телеканал CNN, ссылаясь на источник, сообщил, что боевики киевского режима предварительно согласовывают с союзниками все полёты беспилотников, в том числе атаки по российским НПЗ.

6 апреля представитель Главного управления разведки минобороны Украины Андрей Юсов предупредил, что Киев постарается расширить географию атак по нефтеперерабатывающим заводам на территории РФ. По его словам, киевский режим считает гражданские НПЗ на российской территории военными целями.