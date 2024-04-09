Вашингтон, 9 апреля, 2024, 21:53 — ИА Регнум. Президент США Джозеф Байден продлил режим санкций в отношении России в связи с якобы ведущейся правительством РФ «вредоносной деятельностью» за рубежом, говорится в письме Байдена к Конгрессу США, обнародованном 9 апреля Белым домом.

«Я принял решение сохранить режим чрезвычайного положения, введенный Указом номер 14 024, в отношении вредоносной зарубежной деятельности правительства Российской Федерации», — сказано, в частности, в письме.

Согласно документу, под «вредоносной деятельностью» подразумевается якобы имевшее место препятствование проведению свободных и демократических выборов и подрыв демократических институтов в США, их странах-союзниках и партнёрах, а также участие во вредоносной деятельности с использованием кибертехнологий, направленной против США, их союзников и партнёров.

Кроме того, администрация США утверждает, что Россия якобы нарушала устоявшиеся принципы международного права, в том числе территориальную целостность государств, и занималась поощрением и использованием транснациональной коррупции для оказания влияния на правительства других стран.

«По этой причине санкционное чрезвычайное положение, объявленное указом 14 024 <…>, должно действовать ещё год после 15 апреля 2024 года», — говорится в заявлении американского президента.

Как передавало ИА Регнум, 20 марта стало известно, что США расширили антироссийские санкции, распространив их ещё на две компании и двух физлиц. Под санкции попало Агентство социального проектирования и группа компаний «Структура». Последняя специализируется на разработке программного обеспечения. США также ввели санкции против Ильи Гамбашидзе и Николая Тупикина, связанных с вышеупомянутыми компаниями.

Российские официальные лица неоднократно говорили о способности справиться с санкционным давлением. В феврале президент Владимир Путин отмечал, что ограничения открыли новые возможности, для отечественных компаний открылись рынки сбыта. Путин 19 марта также призвал ФСБ поддержать компании, которым приходится сталкиваться с незаконными мерами.

В свою очередь МИД России заявлял, что новые санкции против Москвы не останутся без ответа. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 6 марта заявил, что ведённые Западом антироссийские санкции не работают, а Москва превращает их в дивиденды. Как уточнил представитель Кремля, дивиденды, в частности, выразились в виде активизации работы по освоению новых технологий и внедрению их в производство.