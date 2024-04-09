Москва, 9 апреля, 2024, 13:45 — ИА Регнум. Вооружённые силы России в ходе проведения специальной военной операции в минувшие сутки уничтожили склад беспилотников ВСУ на херсонском направлении, сообщило 9 апреля Министерство обороны.

Иван Шилов ИА Регнум

На данном направлении подразделениями группировки войск «Днепр» было нанесено огневое поражение живой силе и технике бригад ВСУ в районах Работино Запорожской области и Ивановки Херсонской области, сообщил на брифинге Минобороны официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Потери ВСУ составили: до 75 военнослужащих, боевая машина пехоты, пять пикапов, две 122-мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика». Также уничтожен склад БПЛА», — отметил Конашенков.

Как передавало ИА Регнум, также 9 апреля Конашенков сообщил, что ВС РФ в минувшие сутки улучшили положение по переднему краю на южнодонецком направлении, улучшили тактическое положение на авдеевском направлении, а также улучшили позиции на донецком направлении, заняв более выгодные рубежи.

Потери ВСУ на трёх указанных направлениях составили до 830 военных. Кроме того, в течение суток средства ПВО сбили 236 украинских беспилотников, противокорабельную ракету «Нептун» и пять снарядов РСЗО HIMARS.

8 апреля Минобороны сообщало, что ВС РФ в ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам нефтегазовой отрасли России наносят удары высокоточным оружием большой дальности по предприятиям ВПК Украины, в том числе по цехам по производству вооружения и беспилотников и объектам энергетики, обеспечивающим военно-промышленный комплекс киевского режима.