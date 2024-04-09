Москва, 9 апреля, 2024, 13:49 — ИА Регнум. Российские средства ПВО за прошедшие сутки сбили более 230 украинских беспилотников, а также противокорабельную ракету «Нептун» и пять снарядов РСЗО Himars. Об этом 9 апреля сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Средствами противовоздушной обороны сбиты 236 украинских беспилотных летательных аппаратов, противокорабельная ракета «Нептун» и пять реактивных снарядов системы залпового огня Himars», — сказал он на брифинге.

Кроме того, оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ уничтожена радиолокационная станция, нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 131 районе.

Как передавало ИА Регнум, 7 апреля британский журнал The Economist со ссылкой на источники сообщил, что Вооружённые силы России уничтожили несколько американских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, поставленных на Украину Соединёнными Штатами.

Российская сторона неоднократно призывала западные страны воздержаться от поставок вооружения Украине. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчёркивал, что любые военные грузы, предназначенные для украинских войск, являются законной целью Вооружённых сил России.