Москва, 9 апреля, 2024, 13:50 — ИА Регнум. Украинские войска потеряли за сутки до 240 военных на авдеевском направлении. Об этом 9 апреля сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Потери противника за сутки составили до 240 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, 11 автомобилей», — сказал Конашенков.

Он добавил, что ВСУ также потеряли две 155-мм самоходные артиллерийские установки М109 Paladin и 155-мм гаубицу М777 американского производства, 152-мм гаубицу «Мста-Б» и 122-мм гаубицу Д-30.

Кроме того, подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение и отразили 11 контратак штурмовых групп ВСУ в районах Первомайского, Новобахмутовки, Уманского и Бердычей (ДНР).

Как передавало ИА Регнум, 8 апреля Конашенков сообщил, что Вооружённые силы России отразили за сутки пять контратак ВСУ на авдеевском направлении, противник потерял до 325 военных, шесть бронемашин, пять автомобилей, гаубицу М777 и САУ «Гвоздика».

7 апреля представитель Минобороны проинформировал, что украинская армия за сутки потеряла 375 военных на авдеевском направлении, на донецком — 370 бойцов, на купянском — 30.