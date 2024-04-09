Комитет СФ рассмотрит кандидатуру на пост главы Верховного суда 16 апреля
Кандидатуру Подносовой на пост главы Верховного суда могут рассмотреть 16 апреля
Москва, 9 апреля, 2024, 13:22 — ИА Регнум. Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству рассмотрит кандидатуру Ирины Подносовой на пост председателя Верховного суда РФ. Об этом сообщил глава комитета Андрей Клишас.
«Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству на своём очередном заседании 16 апреля в 12 часов проведёт предварительное обсуждение кандидатуры Подносовой Ирины Леонидовны на должность Председателя Верховного Суда Российской Федерации в открытом режиме», — написал Клишас в Telegram-канале.
Как передавало ИА Регнум, ранее Клишас сообщил, что президент России Владимир Путин внёс кандидатуру Подносовой в СФ на согласование.
4 апреля состоялось заседание комиссии при президенте по предварительному рассмотрению вопросов назначения судей и прекращения их полномочий. Комиссия рекомендовала кандидатуру Подносовой, которая с 2020 года является заместителем председателя Верховного суда.
До этого, 1 апреля, её кандидатуру рекомендовала Высшая квалификационная коллегия судей.
Подносова подала заявку на пост председателя Верховного суда 14 марта и стала единственным претендентом на эту должность.
Об открытии вакантной должности Высшая квалификационная коллегия судей объявила 1 марта, после смерти Вячеслава Лебедева, который с 1991 года возглавлял Верховный суд. Он скончался 23 февраля в возрасте 80 лет. До назначения нового председателя судом руководит первый заместитель Пётр Серков.