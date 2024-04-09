Москва, 9 апреля, 2024, 13:22 — ИА Регнум. Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству рассмотрит кандидатуру Ирины Подносовой на пост председателя Верховного суда РФ. Об этом сообщил глава комитета Андрей Клишас.

Кристина Кормилицына/РИА Новости Кандидат на пост главы Верховного суда РФ Ирина Подносова

«Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству на своём очередном заседании 16 апреля в 12 часов проведёт предварительное обсуждение кандидатуры Подносовой Ирины Леонидовны на должность Председателя Верховного Суда Российской Федерации в открытом режиме», — написал Клишас в Telegram-канале.

Как передавало ИА Регнум, ранее Клишас сообщил, что президент России Владимир Путин внёс кандидатуру Подносовой в СФ на согласование.

4 апреля состоялось заседание комиссии при президенте по предварительному рассмотрению вопросов назначения судей и прекращения их полномочий. Комиссия рекомендовала кандидатуру Подносовой, которая с 2020 года является заместителем председателя Верховного суда.

До этого, 1 апреля, её кандидатуру рекомендовала Высшая квалификационная коллегия судей.

Подносова подала заявку на пост председателя Верховного суда 14 марта и стала единственным претендентом на эту должность.

Об открытии вакантной должности Высшая квалификационная коллегия судей объявила 1 марта, после смерти Вячеслава Лебедева, который с 1991 года возглавлял Верховный суд. Он скончался 23 февраля в возрасте 80 лет. До назначения нового председателя судом руководит первый заместитель Пётр Серков.