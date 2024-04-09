Москва, 9 апреля, 2024, 10:40 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин внёс на согласование в Совет Федерации кандидатуру Ирины Подносовой для назначения её на должность председателя Верховного суда. Об этом 9 апреля сообщил глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас в Telegram-канале.

РИА Новости/Кристина Кормилицына Ирина Подносова

«В Совет Федерации поступило представление президента России В. В. Путина на Подносову Ирину Леонидовну для назначения на должность председателя Верховного суда Российской Федерации», — написал Клишас.

Как сообщало ИА Регнум, 4 апреля состоялось заседание комиссии при президенте по предварительному рассмотрению вопросов назначения судей и прекращения их полномочий. Комиссия рекомендовала кандидатуру Подносовой, которая с 2020 года является заместителем председателя Верховного суда.

До этого, 1 апреля, её кандидатуру рекомендовала Высшая квалификационная коллегия судей.

Подносова подала заявку на пост председателя Верховного суда 14 марта и стала единственным претендентом на эту должность.

Об открытии вакантной должности Высшая квалификационная коллегия судей объявила 1 марта после смерти Вячеслава Лебедева, который с 1991 года возглавлял Верховный суд. Он скончался 23 февраля в возрасте 80 лет. До назначения нового председателя судом руководит первый заместитель Пётр Серков.