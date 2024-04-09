ВС РФ уничтожили четыре беспилотника и ракету «Нептун» киевских боевиков
МО: за ночь уничтожены украинские ракета «Нептун» над Чёрным морем и четыре БПЛА
Белгород, 9 апреля, 2024, 07:29 — ИА Регнум. В Минобороны РФ сообщили об уничтожении 9 апреля вражеских беспилотников и противокорабельной ракеты «Нептун» при попытках совершить террористическую атаку на территории России.
Над акваторией Чёрного моря у побережья Крымского полуострова была сбита украинская противокорабельная ракета «Нептун».
Помимо этого, средствами ПВО уничтожены четыре беспилотника самолётного типа над Белгородской (2 БПЛА) и Воронежской (2 БПЛА) областями.
Пострадавших нет.
Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 9 апреля в Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников. Жителей призвали не выходить на улицу, держаться подальше от оконных проёмов.
В ночь на 19 марта российские военные сорвали попытку ВСУ совершить террористическую атаку. Дежурные средства ПВО уничтожили над территорией Белгородской области украинский беспилотный летательный аппарат, ещё один украинский дрон был перехвачен в Воронежской области.