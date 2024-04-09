Белгород, 9 апреля, 2024, 07:29 — ИА Регнум. В Минобороны РФ сообщили об уничтожении 9 апреля вражеских беспилотников и противокорабельной ракеты «Нептун» при попытках совершить террористическую атаку на территории России.

President.gov.ua Пуск украинской противокорабельной ракеты «Нептун»

Над акваторией Чёрного моря у побережья Крымского полуострова была сбита украинская противокорабельная ракета «Нептун».

Помимо этого, средствами ПВО уничтожены четыре беспилотника самолётного типа над Белгородской (2 БПЛА) и Воронежской (2 БПЛА) областями.

Пострадавших нет.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 9 апреля в Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников. Жителей призвали не выходить на улицу, держаться подальше от оконных проёмов.

В ночь на 19 марта российские военные сорвали попытку ВСУ совершить террористическую атаку. Дежурные средства ПВО уничтожили над территорией Белгородской области украинский беспилотный летательный аппарат, ещё один украинский дрон был перехвачен в Воронежской области.