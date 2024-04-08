Воронеж, 9 апреля, 2024, 01:58 — ИА Регнум. В Воронежской области в ночь на 9 апреля объявили опасность атаки беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба регионального МЧС.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Опасность!

«РСЧС: Опасность атаки беспилотных воздушных судов! Просим население соблюдать спокойствие! <…> Увидели БПЛА — позвоните на 112 и сразу уходите из зоны его видимости», — говорится в сообщении.

Жителей призвали не выходить на улицу, держаться подальше от оконных проёмов. На улице населению посоветовали укрыться в ближайшем здании, подъезде или подземном переходе.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев посоветовал гражданам следить за дальнейшими оповещениями от регионального правительства или от МЧС России.

Как сообщало ИА Регнум, также в ночь на 9 апреля сирену ракетной опасности запустили в Белгороде и Белгородском районе. Спустя 11 минут региональные власти проинформировали об отмене сигнала.

В Воронежской области 7 апреля также объявляли об опасности атаки дронов. Подобный режим вводили 5 апреля. Кроме того, опасность атаки беспилотников действовала на территории Воронежской области 4 апреля чуть более часа.

Ночью 5 апреля российские военные нейтрализовали 53 беспилотных летательных аппарата в Краснодарском крае, Ростовской, Саратовской, Курской и Белгородской областях.