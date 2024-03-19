Белгород, 19 марта, 2024, 08:34 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны сбили над Белгородской и Воронежской областями дроны самолётного типа, сообщили 19 марта в Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум

Попытку ВСУ совершить террористическую атаку российские силы сорвали в ночь на 19 марта.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области, ещё один украинский БПЛА перехвачен над территорией Воронежской области», — сообщили в Минобороны.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Минобороны России информировало о нейтрализованных беспилотниках — в Воронежской и Белгородской областях. Глава Воронежской области Александр Гусев ночью сообщил о перехвате дрона средствами РЭБ. Никто в результате не пострадал.

Вечером 18 марта в Росгвардии сообщили об уничтожении в Белгородской области беспилотников ВСУ, пытавшихся атаковать одно из предприятий. Дроны были начинены взрывчаткой.