Москва, 9 апреля, 2024, 05:47 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон играет с огнём, продолжая разговоры о возможной отправке солдат на Украину. Об этом заявил в интервью ТАСС глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

«Это не может не вызывать обеспокоенности. Политики, призывающие к военной интервенции на Украину, играют с огнём», — сказал дипломат.

Полищук считает, что многие западные политики приносят национальные интересы своих стран «в жертву политической конъюнктуре» и выборным процессам. Они не осознают риски эскалации и разрастания кризиса.

«Это политический инфантилизм. Игнорируются наши предупреждения о последствиях продолжения накачивания оружием киевского режима», — добавил Алексей Полищук.

Как сообщало ИА Регнум, четыре наиболее вероятных сценария развития событий в случае отправки французских военных на Украину представило швейцарское издание NZZ.

В конце февраля Макрон заявил, что на саммите в Париже европейские лидеры обсудили вопрос отправки войск на Украину. На это глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что французский президент сделал это заявление для того, чтобы понравиться США и спровоцировать союзников по НАТО.

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев 20 марта рассказал о действиях России, если Франция отправит войска на Украину. Он заявил, что было бы неплохо, чтобы Франция отправила пару полков на Украину. По мнению зампредседателя Совбеза России, контингент тяжело спрятать, а его уничтожение станет несложной сверхважной задачей.