Берн, 7 апреля, 2024, 17:32 — ИА Регнум. Четыре наиболее вероятных сценария развития событий в случае отправки французских военных на Украину представило швейцарское издание NZZ.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Первый и третий варианты будут стратегическими и иметь политическую символику», — говорится в материале.

Журналисты издания полагают, что в качестве первого варианта французский контингент могут разместить на севере от Киева, чтобы тем самым предотвратить возможность подойти к городу со стороны Белоруссии. При таком сценарии подразделения ВСУ смогут перебросить на восточный и южный фронт.

Вторым вариантом, как говорится в материале издания, может стать отправка французских сил на запорожское направление. Согласно третьему варианту, французский контингент могут разместить к северу от Одессы, чтобы тем самым якобы защитить морской порт.

В качестве четвёртого варианта журналисты назвали дислокацию французских войск в Молдавии.

Как сообщало ИА Регнум, в конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что на саммите в Париже европейские лидеры обсудили вопрос отправки войск на Украину. На это глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что французский президент сделал это заявление для того, чтобы понравиться США и спровоцировать союзников по НАТО.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила 3 апреля о наличии сведений о подготовке 1,5 тысячи французских военных для возможной переброски на Украину. Позднее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что, по поступившим данным, Франция уже готовит к отправке воинский контингент численностью около 2000 человек.

Политолог, руководитель Центра французских исследований Института Европы РАН Юрий Рубинский в беседе с корреспондентом ИА Регнум заявил, что Франция и Запад не готовы к дальнейшему расширению украинского конфликта. Как отметил эксперт, заявление Макрона настороженно восприняли ближайшие союзники Франции по Евросоюзу и НАТО.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев 20 марта рассказал о действиях России, если Франция отправит войска на Украину. Он заявил, что было бы неплохо, чтобы Франция отправила пару полков на Украину. По мнению зампредседателя Совбеза России, контингент тяжело спрятать, а его уничтожение станет несложной сверхважной задачей.