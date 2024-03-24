Москва, 24 марта, 2024, 13:08 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон заговорил об отправке войск на Украину, чтобы понравиться США и спровоцировать союзников по НАТО, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. В фильме «Белград» гендиректора ТАСС Андрея Кондрашова он отметил, что все заявления французского лидера о «стратегической автономии», сделанные в последние годы, «оказались пшиком».

ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков Министр иностранных дел России Сергей Лавров

«Сейчас, несмотря на то, что Макрон настойчив в том, что не исключает отправку Сухопутных войск на Украину, это уже не про стратегическую автономию, а чтобы понравиться Соединённым Штатам и спровоцировать союзников в самом Североатлантическом альянсе», — заявил Лавров.

Как подчеркнул глава МИД, подобная французская провокация направлена, помимо прочего, и на понижение политических позиций в Евросоюзе Германии, канцлер которой Олаф Шольц пока проявляет осторожность.

«Такая склочная организация. На первое место ставится не национальный интерес своих народов и государств, а личные политические узкокорыстные планы, устремления и интриги. Это печально», — подчеркнул российский министр.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале 2024 года Макрон заявил, что руководители стран Евросоюза обсуждали возможную отправку военных на Украину, но не пришли к общему мнению. По его словам, участники конференции много говорили об отправке. Он подчеркнул, что Россия не должна выйти из конфликта победителем. Однако после этого ряд стран заявили, что не планируют направлять войска на Украину и выступают против участия в боевых действиях. Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель отметил, что Евросоюз не пойдёт «умирать» за Донбасс.

В МИД России заявили, что Москва будет рассматривать потенциальную отправку как прямую эскалацию конфликта. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что в случае отправки военных прямой конфликт России и НАТО станет неизбежным.

По словам главы Службы внешней разведки Сергея Нарышкина, французский контингент окажется легитимной мишенью российской армии. Президент России Владимир Путин отмечал, говоря о прозвучавших на Западе призывах направить войска НАТО на территорию Украины, что теперь последствия для интервентов будут ещё более трагичными, чем раньше. О том, что допустившему вариант отправки военных на Украину Макрону нужно помнить, что они станут приоритетной целью российской армии, заявил 22 марта и постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.