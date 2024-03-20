Москва, 20 марта, 2024, 10:39 — ИА Регнум. Было бы неплохо, чтобы Франция отправила пару полков на Украину. Их тяжело спрятать, а уничтожение будет несложной сверхважной задачей, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Aventurier Patrick/ABACA/ТАСС

«Их уничтожение будет приоритетной и славной задачей наших Вооружённых сил», — написал он в Telegram-канале.

По словам Медведева, для Франции отправка военных будет равносильна гильотине, а для других стран станет хорошим уроком.

Зампред Совбеза в этой связи вспомнил строки из стихотворения Александра Пушкина «Клеветникам России»:

«Так высылайте ж к нам, витии,

Своих озлобленных сынов:

Есть место им в полях России,

Среди нечуждых им гробов».

Как сообщало ИА Регнум, 19 марта директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что, по поступившим данным, Франция уже готовит к отправке воинский контингент численностью порядка 2000 человек. Он подчеркнул, что эти силы станут приоритетной легитимной мишенью для Вооружённых сил России. После этого заявления министерство обороны Франции в социальной сети Х (бывшая Twitter) стало отрицать слова Нарышкина.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала реакцию Парижа на слова Нарышкина отказом от сограждан. Дипломат отметила, что Франция отрицает озвученные директором СВР сведения о присутствии французских военных на Украине и готовности Парижа направить в эту страну военный контингент.