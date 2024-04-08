Берн, 8 апреля, 2024, 19:03 — ИА Регнум. В Швейцарии ведутся подготовительные работы к проведению мирной конференции по Украине, заявил 8 апреля «РИА Новости» пресс-секретарь МИД Швейцарии Пьер-Ален Эльчингер.

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«По просьбе Украины Швейцария выразила готовность принять у себя первую конференцию высокого уровня по теме мира на Украине. В настоящее время ведутся подготовительные работы. Дата, место проведения конференции и страны-участницы будут сообщены своевременно», — сказал собеседник агентства.

Как передавало ИА Регнум, 15 января президент Швейцарской конфедерации Виола Амхерд заявила, что глава киевского режима Владимир Зеленский попросил руководителей Швейцарии организовать мирный саммит высокого уровня по вопросу конфликта на Украине и что она поддерживает это предложение.

При этом глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявлял, что Берн планирует пригласить Москву к участию в переговорах по украинскому конфликту.

Позднее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба информировал, что переговоры Москвы и Киева могут пройти между вторым и третьим «мирными саммитами» в Швейцарии, где будет обсуждаться так называемая «формула мира» Зеленского. Причём и переговоры тоже якобы будут основываться на указанной «формуле», которая может быть скорректирована в ходе обсуждения без представителей Москвы.

Комментируя это заявление, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что слова Кулебы противоречат ранее введённому Зеленским запрету на переговоры с Москвой. Он подчеркнул, что для России неприемлемы какие-то правила, которые кем-то выработаны и которым якобы нужно следовать.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявляла, что Россия не примет участия в конференции по Украине в Швейцарии, даже если получит официальное приглашение. Проведение форума в предложенном формате лишено смысла, поскольку его предполагается посвятить продвижению «формулы Зеленского», сказала она. К тому же Швейцария едва ли может служить площадкой для миротворческого саммита, ведь это предполагает нейтральный статус, который Берн уже утратил, отметила Захарова.

Президент Владимир Путин в марте 2024 года заявил, что Россия по-прежнему готова к переговорам по Украине, но они должны быть основаны на реальности. Кремль и МИД ранее неоднократно отмечали, что Россия готова к мирному урегулированию ситуации на Украине при условии выполнения всех требований, поставленных перед началом СВО, и при условии признания новых территориальных реалий — возвращения четырёх регионов в состав России в 2022 году, подчёркивая, что в ином случае СВО будет продолжена.