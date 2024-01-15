Швейцария готова организовать мирную конференцию по Украине
Президент Швейцарии заявила, что Украина просит организовать мирную конференцию
Берн, 15 января, 2024, 22:23 — ИА Регнум. Украинский лидер Владимир Зеленский обратился к властям Швейцарии с просьбой организовать мирную конференцию высокого уровня. Руководство Берна положительно восприняло предложение Киева. Об этом рассказала президент Швейцарской Конфедерации Виола Амхерд.
«Зеленский попросил Швейцарию организовать мирный саммит высокого уровня, и я подтвердила, что мы готовы организовать конференцию», — пояснила Амхерд, выступая на пресс-конференции.
Что касается деталей по организации конференции, по словам президента Швейцарской Конфедерации, они будут «глубоко изучены, чтобы мирный процесс был успешным».
Как сообщало ИА Регнум, Зеленский так называемую «формулу мира» представил в ноябре 2022 года. Она предполагает в том числе возвращение в состав Украины регионов, которые вышли из её состава в 2022 году. В Москве ранее называли требования Киева неадекватными и нереалистичными. «Формула Зеленского» — это американская методичка по разжиганию конфликта в Европе, подчёркивали в МИД РФ.
Очередная встреча с представителями ряда государств по обсуждению «формулы мира» прошла 14 января в швейцарском Давосе. Россию Украина к переговорам не приглашала. Без включения РФ в дискуссию соглашений о мирном урегулировании достичь не удастся, заявил, комментируя переговоры, глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис.
Гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин ранее отмечал, что и в США, и в ЕС понимают: «формула мира» Зеленского — это попытка выдать желаемое за действительное.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 15 января заявил, что обсуждение «формулы мира» — это разговоры ради разговоров.