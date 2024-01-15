Берн, 15 января, 2024, 22:23 — ИА Регнум. Украинский лидер Владимир Зеленский обратился к властям Швейцарии с просьбой организовать мирную конференцию высокого уровня. Руководство Берна положительно восприняло предложение Киева. Об этом рассказала президент Швейцарской Конфедерации Виола Амхерд.

Иван Шилов ИА Регнум

«Зеленский попросил Швейцарию организовать мирный саммит высокого уровня, и я подтвердила, что мы готовы организовать конференцию», — пояснила Амхерд, выступая на пресс-конференции.

Что касается деталей по организации конференции, по словам президента Швейцарской Конфедерации, они будут «глубоко изучены, чтобы мирный процесс был успешным».

Как сообщало ИА Регнум, Зеленский так называемую «формулу мира» представил в ноябре 2022 года. Она предполагает в том числе возвращение в состав Украины регионов, которые вышли из её состава в 2022 году. В Москве ранее называли требования Киева неадекватными и нереалистичными. «Формула Зеленского» — это американская методичка по разжиганию конфликта в Европе, подчёркивали в МИД РФ.

Очередная встреча с представителями ряда государств по обсуждению «формулы мира» прошла 14 января в швейцарском Давосе. Россию Украина к переговорам не приглашала. Без включения РФ в дискуссию соглашений о мирном урегулировании достичь не удастся, заявил, комментируя переговоры, глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис.

Гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин ранее отмечал, что и в США, и в ЕС понимают: «формула мира» Зеленского — это попытка выдать желаемое за действительное.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 15 января заявил, что обсуждение «формулы мира» — это разговоры ради разговоров.