Берн, 14 марта, 2024, 00:41 — ИА Регнум. Берн планирует пригласить Москву к участию в переговорах по украинскому конфликту. Об этом в интервью телеканалу SRF заявил глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис.

Www.eda.admin.ch Иньяцио Кассис

«Цель этой инициативы — привлечь к участию Россию. Идея в том, что эта мирная конференция откроет процесс и России обязательно придётся присоединиться к этому пути», — сказал Кассис.

Министр напомнил, что уже говорил в январе в Давосе о невозможности достижения мира без русских. С тех пор позиция не изменилась, добавил Кассис.

Как сообщало ИА Регнум, 13 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия откажется от участия в швейцарском саммите по Украине, даже если получит официальное приглашение. По словам дипломата, проведение форума в предложенном формате не имеет смысла, поскольку мероприятие будет посвящено продвижению ультимативной «формулы Зеленского». Кроме того, Швейцария едва ли может служить площадкой для миротворческого саммита, это предполагает нейтральный статус. Берн его утратил, открыто заняв проукраинскую позицию, голосуя за антироссийские резолюции, рассматривая возможность изъятия замороженных активов РФ и присоединившись к антироссийским санкциям, добавила Захарова.

Также в МИД России подчеркнули, что любым ответственным переговорам по урегулированию конфликта на Украине должна предшествовать отмена указа главы киевского режима Владимира Зеленского, запрещающего диалог с Москвой.

Президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселёву заявил о готовности Москвы к переговорам с Киевом, но они должны быть основаны на реальности. Причём Россия не отказывалась от переговорного процесса, отметил глава государства.