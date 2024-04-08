Москва, 8 апреля, 2024, 15:06 — ИА Регнум. Следственный комитет продолжает устанавливать причастных к теракту в подмосковном «Крокус Сити Холле», сообщило ведомство 8 апреля.

Bulkin Sergey/Global Look Press

Председатель СК Александр Бастрыкин провёл оперативное совещание, на котором заслушал отчёт следственной группы о ходе расследования уголовного дела.

Руководитель следственной группы доложил о последних результатах расследования, запланированных следственных действиях, стадиях производства экспертиз. Продолжается работа с потерпевшими и свидетелями, устанавливаются личности погибших, сказано в сообщении.

«Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание других участников совершённого преступления — исполнителей, пособников и организаторов. Следственный комитет воссоздаёт полную картину произошедшего, буквально по крупицам собирая мельчайшие доказательства», — отметила пресс-служба.

На данный момент установлены одиннадцать лиц, причастных к совершению теракта, им предъявлены обвинения и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сказано в сообщении. Следствием получены данные об обстоятельствах подготовки террористов, которые могут свидетельствовать об их связи со спецслужбами киевского режима, отметила также пресс-служба.

Как передавало ИА Регнум, вечером 22 марта вооружённые террористы напали на подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл», где должен был состояться концерт группы «Пикник». Нападавшие открыли огонь из автоматов по посетителям и подожгли здание. Погибли 145 человек, в том числе шестеро детей, более 550 человек пострадали.

По делу о теракте арестовали 11 человек. 27 марта директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников заявил, что показания фигурантов дела подтверждают «украинский след». 2 апреля президент Владимир Путин пообещал, что Россия доберётся до всех бенефициаров и заказчиков теракта.