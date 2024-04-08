Москва, 8 апреля, 2024, 12:44 — ИА Регнум. Минобороны России по просьбе губернатора Оренбургской области Дениса Паслера оказывает помощь жителям региона в борьбе с паводком, сообщила 8 апреля пресс-служба российского военного ведомства в своём Telegram-канале.

Михаил Воскресенский/РИА Новости

«Военные инженеры Ясненского ракетного соединения прибыли в Орск для оказания помощи в борьбе с паводками. Военнослужащие будут выполнять подвоз питьевой воды, грунта к поврежденной дамбе в районе города Орск, а также участвовать в эвакуации местного населения в безопасные районы», — говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что работах задействовано более 100 военнослужащих и 18 единиц специальной техники — самосвалы, бульдозеры, экскаваторы. Кроме того, личный состав Ясненского ракетного соединения будет привлечен для проведения работ по укреплению береговой линии рек в Оренбургской области.

Как передавало ИА Регнум, ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков информировал, что президент России Владимир Путиндержит руку на пульсе в ситуации с паводками в Оренбургской области, в ближайшее время поездок туда не запланировано. Российский лидер дал поручение правительству создать специальную комиссию во главе с главой МЧС Александром Куренковым.

Замглавы МЧС России Виктор Яцуценко информировал, что уровни половодья, проходящего на территории Поволжья и Урала, не фиксировались ни разу в истории. Также он сообщил, что что волна паводка смещается по реке Урал в сторону Оренбурга, в то время как около Орска фиксируется снижение уровня воды.

По состоянию на вечер 7 апреля более 10 тыс. жилых домов и около 18,5 тыс. приусадебных участков подтоплены в Оренбургской области при прохождении паводка. В области был введён федеральный уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию. Закрыты 47 мостов, из зоны подтопления эвакуированы 6127 человек, в том числе 1478 детей. Более 1 тыс. человек находятся в пунктах временного размещения.