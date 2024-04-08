Москва, 8 апреля, 2024, 16:33 — ИА Регнум. С каждым годом на Украине увеличивается количество граждан, которые передают информацию об украинской армии российским спецслужбам. Об этом 8 апреля корреспонденту ИА Регнум заявил военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов, комментируя слова офицера 3-й штурмовой бригады ВСУ Сергея Тищенко о том, что жители прифронтовых городов сообщают российским военным о позициях ВСУ и мешают обустройству опорных пунктов в домах, поэтому их нужно «отселять принудительно».

Александр Рюмин/ТАСС

Глазунов отметил, что большинство граждан Украины уже не верят в победу киевского режима, так как видят, к чему привела политика его главы Владимира Зеленского, который отказался вести переговоры с Россией.

«Нельзя сказать, что очень много украинских граждан передают сведения об украинской армии российским спецслужбам, но их всё же достаточно. И с каждым годом их становится все больше и больше. Для них чем быстрее закончится конфликт, тем лучше. Люди понимают, что украинская армия не способна удержать ни город, ни посёлок, что Украине не победить в конфликте, российская армия ей не по силам. Людям не хочется терять своё жильё, в котором ВСУ оборудуют огневые точки. Они понимают, что в таком случае их жильё, которое зачастую строили ещё их прадеды, будет уничтожено», — пояснил военный эксперт.

По его словам, также растёт недовольство среди офицеров ВСУ, для которых теперь и жители стали такими плохими, что их нужно принудительно отселять.

Глазунов также отметил, что украинский народ введён в заблуждение киевским режимом и всё ещё верит в ложь про якобы агрессивную Россию и российскую армию. Психологическое воздействие на жителей со стороны киевского режима очень сильно, уточнил военный эксперт.

Как передавало ИА Регнум, координатор николаевского подполья Сергей Лебедев 7 апреля проинформировал об уничтожении российскими военными иностранной системы ПВО в районе аэропорта в Харькове. По его словам, удар, вероятно, был нанесён по месту, где жили бойцы ВСУ.

Кроме того, пророссийское подполье обесточило предприятие в Одесской области, производившее беспилотники для ВСУ. Подпольщики уничтожили электрический распределительный щит.

Помимо этого координатор подполья сообщил 6 апреля о поражении украинского военного порта в Очакове в Николаевской области. До этого представитель подполья сообщил, что ВС России нанесли удар по базе отдыха ВСУ на побережье Очакова.

Ранее подполье сообщило об уходе боевиков «Азова» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) из Харькова.

Подполье 2 апреля сообщило об эвакуации украинских чиновников из Херсона в Николаев. По словам координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, началась подготовка к эвакуации представителей администрации города Снигирёвка в Николаевской области. По его словам, чиновникам и их семьям уже дали команду готовиться к выезду.