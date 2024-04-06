Донецк, 6 апреля, 2024, 16:15 — ИА Регнум. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил о поражении украинского военного порта в Очакове в Николаевской области.

Иван Шилов ИА Регнум

«Прилетело в военный порт и где-то рядом. Утром рано тоже был прилёт», — заявил он ТАСС.

В ночь на 6 апреля на всей контролируемой Киевом территории объявили воздушную тревогу.

Как сообщил Лебедев 6 апреля, российские военные нанесли удар по базе отдыха ВСУ на побережье Очакова. Он пояснил, что вся прибрежная зона города находится под полным контролем ВСУ, местным жителям проход на берег закрыли. Там, по данным подполья, располагались украинские силы, склады и места хранения военной техники.

Подполье также сообщало о нанесении ВС России ударов по военным объектам в Харькове. В ходе них удалось уничтожить склад боеприпасов украинских войск.

В Министерстве обороны России 6 апреля сообщили, что российские военные нанесли групповой удар по предприятия ВПК Украины. Как уточнил официальный представитель оборонного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков, на этих предприятиях осуществляли производство и ремонт бронетанковой и автомобильной техники, беспилотников.