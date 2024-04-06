Донецк, 6 апреля, 2024, 11:02 — ИА Регнум. Российские военные нанесли удар по расположению украинских военных на побережье Очакова в Николаевской области, сообщил 6 апреля координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

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«Сегодня был очень мощный взрыв на побережье Очакова по базам отдыха, в которых живут ВСУ», — рассказал «РИА Новости» Лебедев.

По данным подполья, вся прибрежная зона Очакова находится под полным контролем украинских военных, а местным жителям проход на берег закрыли блокпостами. На побережье расположены пансионаты и дома отдыха с бойцами ВСУ. Там же у украинской армии есть склады и места хранения военной техники.

Как добавил Лебедев, СБУ собирается начать проверку смартфонов и компьютеров местного населения.

В Министерстве обороны не сообщали об ударах Вооружённых сил России по ВСУ на побережье Очакова.

Как сообщало ИА Регнум, 6 апреля координатор николаевского подполья рассказал, что на складе украинской армии в Харькове хранились боеприпасы для чешских реактивных систем залпового огня Vampire, используемых для обстрела территории Белгородской области.

Помимо этого, Лебедев 6 апреля сообщил об ударах ВС России по военным объектам в Харькове. В ходе них, по данным подполья, удалось уничтожить склад боеприпасов украинских войск.

Лебедев рассказал 5 апреля, что ВСУ перебросили в Харьков бойцов из «Медведей SS» и «Тавр» (подразделения, созданные запрещенной в РФ террористической организацией «Правый сектор»).

В ночь на 6 апреля на всей контролируемой Киевом территории объявили воздушную тревогу. Тревожные сирены звучали в Харьковской, Николаевской, Полтавской и Сумской областях.