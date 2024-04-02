Николаев, Украина, 2 апреля, 2024, 16:35 — ИА Регнум. Из пригорода Херсона, контролируемого ВСУ, украинских чиновников начали эвакуировать в Николаев, сообщил 2 апреля координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Николай Хижняк/РИА Новости

Он рассказал, что недавно из Херсона украинских чиновников перевезли в село Чернобаевку.

«Теперь их переводят из Чернобаевки в сторону Николаева», — сообщил Лебедев агентству ТАСС.

Также он рассказал, что началась подготовка к эвакуации представителей администрации города Снигирёвка в Николаевской области. По его словам, чиновникам и их семьям уже дали команду готовиться к выезду.

Как сообщало ИА Регнум, Лебедев 30 марта рассказал, что в Николаевской области удар, нанесённый российскими военными, разрушил военную часть с западной техникой в районе Бугских высот, также удар российские силы нанесли по Мартыновскому аэродрому. Ранее, 24 марта, Лебедев также сообщал об ударе по Мартыновскому аэродрому, где стояли Су-24 ВСУ, которые наносили удары по Севастополю.

Глава Херсонской области Владимир Сальдо 31 марта сообщил о нанесённом российским военными ударе по пригороду Херсона. Здесь удар разрушил здание, использовавшееся для дислокации СБУ.