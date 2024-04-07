Подполье обесточило цех по производству беспилотников для ВСУ под Одессой
Одесса, Украина, 7 апреля, 2024, 05:54 — ИА Регнум. Пророссийское подполье уничтожило в Одесской области электрический распределительный щит, обесточив предприятие, производившее беспилотные летательные аппараты для Вооружённых сил Украины. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
«Одесса, подполье сообщает, что в результате уничтожения подпольщиками распределительного щита в посёлках Авангард и Хлебодарск… сейчас без света», — указал он в беседе с «РИА Новости».
По словам Лебедева, действия подпольщиков привели к тому, что военная часть ВСУ в Авангарде и цех в Хлебодарске, где производились беспилотники для украинской армии, оказались обесточены.
Как передавало ИА Регнум, в ночь на 7 апреля в Харькове прогремела серия взрывов. По состоянию на 00:15 мск, согласно данным онлайн-ресурса для оповещения населения министерства цифровой трансформации Украины, в Харьковской области действовал режим воздушной тревоги. По словам мэра города Игоря Терехова, один из беспилотников попал в частный дом и вызвал возгорание. В Министерстве обороны России информацию о каких-либо ударах по Харькову пока не подтверждали.
Накануне официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что Вооружённые силы России в ночь на 6 апреля нанесли групповой удар по украинским оборонным предприятиям. Кроме того, были атакованы аэродромы ВСУ и пункты дислокации наёмников, в Харькове были уничтожены две пусковые установки ЗРК SAMP-T франко-итальянского производства.