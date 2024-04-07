Одесса, Украина, 7 апреля, 2024, 05:54 — ИА Регнум. Пророссийское подполье уничтожило в Одесской области электрический распределительный щит, обесточив предприятие, производившее беспилотные летательные аппараты для Вооружённых сил Украины. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Иван Шилов ИА Регнум Одесса

«Одесса, подполье сообщает, что в результате уничтожения подпольщиками распределительного щита в посёлках Авангард и Хлебодарск… сейчас без света», — указал он в беседе с «РИА Новости».

По словам Лебедева, действия подпольщиков привели к тому, что военная часть ВСУ в Авангарде и цех в Хлебодарске, где производились беспилотники для украинской армии, оказались обесточены.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 7 апреля в Харькове прогремела серия взрывов. По состоянию на 00:15 мск, согласно данным онлайн-ресурса для оповещения населения министерства цифровой трансформации Украины, в Харьковской области действовал режим воздушной тревоги. По словам мэра города Игоря Терехова, один из беспилотников попал в частный дом и вызвал возгорание. В Министерстве обороны России информацию о каких-либо ударах по Харькову пока не подтверждали.

Накануне официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что Вооружённые силы России в ночь на 6 апреля нанесли групповой удар по украинским оборонным предприятиям. Кроме того, были атакованы аэродромы ВСУ и пункты дислокации наёмников, в Харькове были уничтожены две пусковые установки ЗРК SAMP-T франко-итальянского производства.