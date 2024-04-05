* — террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ

Москва, 5 апреля, 2024, 14:34 — ИА Регнум. Ранее прибывшие в Харьков боевики украинского националистического формирования «Азов» (организация признана террористической и запрещена в РФ) покинули город и могли отправиться на передовую. Об этом 5 апреля сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Иван Шилов ИА Регнум

«Действительно, сейчас их [боевиков] почти не наблюдается в городе», — сказал он в беседе с ТАСС.

По мнению Лебедева, боевиков националистического формирования могли перебросить на передовую — на донецкое и авдеевское направления в зоне проведения СВО.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 5 апреля советник главы ДНР Ян Гагин рассказал о прибытии в Харьков новых сил «Азова». По его словам, националистов могли перевести в город для карательных операций и борьбы с пророссийски настроенными горожанами. Он также сравнил боевиков с полицаями времён Великой Отечественной войны, практически имевшими лицензию на безнаказанные убийства.

Ранее Лебедев рассказал, что украинская армия перебросила в Харьков вооружённые формирования «Медведи SS» и «Тавр» (подразделения, созданные запрещенной в РФ террористической организацией «Правый сектор»). При этом он добавил, что точное место жительства украинских националистов установить не удалось.

Ранее в этот же день представитель восточного командования ВСУ Андрей Задубинный 5 апреля признал, что около Часова Яра сложилась очень тяжёлая ситуация для украинских войск. Перед этим советник главы ДНР Игорь Кимаковский рассказал, что армия России зачистила лесополосу на окраинах Часова Яра и вышла к жилой застройке. По его информации, российские военные выбили ВСУ из нескольких крупных и «особым образом» оборудованных опорных пунктов.