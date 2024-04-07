Москва, 7 апреля, 2024, 10:16 — ИА Регнум. Российские военные уничтожили в районе харьковского аэропорта иностранную систему противовоздушной обороны зенитного типа, сообщил 7 апреля координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

«Был прилёт в районе аэропорта, попали как раз в новую иностранную систему ПВО зенитного типа — она детонировала, но не ракетами», — заявил он «РИА Новости».

По данным подполья, прогремел взрыв. Лебедев подозревает, что это была европейская зенитная система.

Как указал Лебедев, вероятной целью удара стало место, где жили бойцы ВСУ. Он заявил, что регулярно пикап с крестами можно было видеть, выезжающий или въезжающий с Гагарина в ту сторону. При этом по данным подполья, пожар сопровождался характерными щелчками разрыва патронов.

В Минобороны России не подтверждали удары по Харькову и уничтожение ВС России иностранной системы ПВО.

Как сообщало ИА Регнум, Лебедев 7 апреля сообщил об уничтожении в Одесской области электрического распределительного щита, которой обеспечивал предприятие, производившее БПЛА для ВСУ.

Помимо этого, координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил 6 апреля о поражении украинского военного порта в Очакове в Николаевской области. До этого представитель подполья сообщил, что ВС России нанесли удар по базе отдыха ВСУ на побережье Очакова.

В российском оборонном ведомстве 6 апреля сообщили, что российские военные нанесли групповой удар по предприятия ВПК Украины. Официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков отметил, что на этих предприятиях осуществляли производство и ремонт бронетанковой и автомобильной техники ВСУ.