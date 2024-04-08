Москва, 8 апреля, 2024, 12:15 — ИА Регнум. Отправка в Литву немецких солдат и создание там военной базы к 2027 году является продолжением нагнетания напряжённости. Об этом 8 апреля журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Daniel Vogl/Global Look Press

«Это продолжение нагнетания напряженности, создание очагов опасности для нас, у наших границ, что, конечно, требует от нас специальных мер по обеспечению собственной безопасности», — сказал представитель Кремля, комментируя торжественную отправку Министром обороны Германии Борисом Писториусом в Литву 20 немецких солдат.

Как передавало ИА Регнум, ранее Писториус отправил в Литву военнослужащих 45-й бригады «Литва». Он анонсировал в скором будущем появление в Литве целой бригады армии ФРГ. Он уточнил, что первые 20 военнослужащих, которые отправились туда — добровольцы.

Литовский министр обороны Лауринас Касчюнас, в свою очередь, заявил, что первая группа из состава приписанной к республике бригады бундесвера прибывает на место службы.

Сообщается, что около 80% подразделения собираются разместить в Литве на полигоне рядом с населенным пунктом Руднинкай в Шальчининкском районе. Около 20% — в Рукле Йонавского района.

В конце января генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс наращивает присутствие у границ России якобы из-за желания не допустить эскалацию и военный конфликт.

При этом президент России Владимир Путин 17 декабря 2023 года назвал полной чушью утверждения о якобы возможном нападении России на НАТО. Он также назвал фигурой речи такие заявления американского лидера Джо Байдена.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 18 декабря заявил, что Москва не намерена нападать на страны НАТО. Дипломат уточнил, что это западные страны делают из России противника.