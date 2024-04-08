Берлин, 8 апреля, 2024, 12:16 — ИА Регнум. Министр обороны Германии Борис Писториус отправил в Литву 20 военнослужащих 45-й бригады «Литва». Лично провожая воинский контингент Германии в аэропорту Берлина 8 апреля, он назвал этот день «великим» для военных.

IMAGO/Thomas Imo

«Великий день для бригады, сегодня впервые она становится видимой. Важный день для бундесвера. Происходит развертывание подразделения за пределами Германии, начало развертывания. Это важный день и для НАТО, и для обороноспособности альянса», — пояснил министр.

Также Писториус анонсировал в скором будущем появление в Литве целой бригады армии ФРГ. Он уточнил, что первые 20 военнослужащих, которые отправились туда, — добровольцы.

«Через девять месяцев после принятия решения, через три месяца после подписания соглашения между Литвой и Германией они отправляются в путь, готовят дорогу для передового командования, для штаба, затем зимой, чтобы в следующем году действительно начать формирование бригады», — уточнил он.

Литовский министр обороны Лауринас Касчюнас, в свою очередь, заявил, что первая группа из состава приписанной к республике бригады бундесвера прибывает на место службы.

«Начинается практический этап переброски бригады союзников. Это новый этап, который делает процесс необратимым. Вместе с нашими представителями они будут работать над дальнейшими практическими шагами передислокации», — добавил Касчюнас.

Сообщается, что около 80% подразделения собираются разместить в Литве на полигоне рядом с населенным пунктом Руднинкай в Шальчининкском районе. Около 20% — в Рукле Йонавского района.

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