Москва, 8 апреля, 2024, 10:43 — ИА Регнум. Жёсткая денежно-кредитная политика тормозит инфляцию, её сдерживающее влияние на рост экономики минимально. Об этом 8 апреля заявила председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«Жёсткая денежно-кредитная политика тормозит инфляцию, но её сдерживающее влияние на рост экономики минимально. Экономика продолжает демонстрировать впечатляющие темпы роста», — сказала Набиуллина.

Как сообщало ИА Регнум, 22 марта Набиуллина заявила, что снижения ключевой ставки в первом полугодии не ожидается. По её словам, к снижению можно будет приступить после того, как ЦБ увидит убедительное устойчивое снижение инфляции, это может произойти во второй половине года.

Глава ЦБ отметила, что окончательные выводы делать рано, но регулятор считает, что с учётом инфляции нужно продолжать поддерживать жёсткие денежно-кредитные условия продолжительное время.

Совет директоров ЦБ на заседании 22 марта принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16% годовых. Ранее президент России Владимир Путин назвал повышение ключевой ставки временной мерой.