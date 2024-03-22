Москва, 22 марта, 2024, 16:09 — ИА Регнум. Снижения ключевой ставки в первом полугодии не ожидается, сообщила 22 марта журналистам председатель Банка России Эльвира Набиуллина по итогам заседания Совета директоров регулятора.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«К снижению можно будет приступить после того, как мы увидим убедительное устойчивое снижение инфляции. Пока, по нашей оценке, это действительно произойдет скорее во второй половине года», — заявила Набиуллина.

Глава ЦБ отметила, что в марте возобновился рост цен. С начала года инфляция находится на уровне шесть-семь процентов. В феврале повысилась базовая инфляция.

Окончательные выводы делать рано, но регулятор считает, что с учётом инфляции нужно продолжать поддерживать жёсткие денежно-кредитные условия продолжительное время.

Как сообщало ИА Регнум, 22 марта совет директоров ЦБ на заседании принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16% годовых. Аналогичное решение регулятор принял на прошлом заседании 16 февраля. Президент России Владимир Путин на совещании по поддержке инвестиционных проектов в отечественной промышленности назвал повышение ключевой ставки временной мерой.

Повышение ставки до 16% произошло по итогам заседания совета директоров Банка России 15 декабря 2023 года. Комментируя повышение ставки, регулятор указал на сохранение высокого инфляционного давления.