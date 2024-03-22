Набиуллина допустила снижение ставки ЦБ во второй половине этого года
Москва, 22 марта, 2024, 16:09 — ИА Регнум. Снижения ключевой ставки в первом полугодии не ожидается, сообщила 22 марта журналистам председатель Банка России Эльвира Набиуллина по итогам заседания Совета директоров регулятора.
«К снижению можно будет приступить после того, как мы увидим убедительное устойчивое снижение инфляции. Пока, по нашей оценке, это действительно произойдет скорее во второй половине года», — заявила Набиуллина.
Глава ЦБ отметила, что в марте возобновился рост цен. С начала года инфляция находится на уровне шесть-семь процентов. В феврале повысилась базовая инфляция.
Окончательные выводы делать рано, но регулятор считает, что с учётом инфляции нужно продолжать поддерживать жёсткие денежно-кредитные условия продолжительное время.
Как сообщало ИА Регнум, 22 марта совет директоров ЦБ на заседании принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16% годовых. Аналогичное решение регулятор принял на прошлом заседании 16 февраля. Президент России Владимир Путин на совещании по поддержке инвестиционных проектов в отечественной промышленности назвал повышение ключевой ставки временной мерой.
Повышение ставки до 16% произошло по итогам заседания совета директоров Банка России 15 декабря 2023 года. Комментируя повышение ставки, регулятор указал на сохранение высокого инфляционного давления.